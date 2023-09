Fünf Euro: Venedig beschließt Eintritt für Tagesbesucher

Der Massentourismus bereitet Venedig - eines der bekanntesten Reiseziele der Welt - seit vielen Jahren Probleme. Inzwischen hat die Altstadt mit dem Markusplatz, der Rialtobrücke und den vielen Kanälen nicht einmal mehr 50.000 ständige Einwohner. In der Hauptsaison sind an manchen Tagen mehr als doppelt so viele Touristen zu Gast. In den engen Gassen ist dann kaum noch ein Durchkommen. Insbesondere Kreuzfahrt-Touristen stehen in der Kritik. Deshalb gibt es schon seit längerer Zeit Überlegungen, Eintritt zu verlangen.