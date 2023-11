Fund von Gegenstand - Polizeieinsatz bei Hessischem Rundfunk

Frankfurt (dpa) - . Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks (hr) in Frankfurt ist am Morgen ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Es handele sich um einen „handgranaten-ähnlichen Gegenstand“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch ein hr-Sprecher bestätigte den Fund, über den auch hessenschau.de am Morgen berichtete.