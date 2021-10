Fünf leckere Rezepte zum Weltvegetariertag

REGION - Es muss nicht immer Fleisch sein. Und für manche muss es auch gar kein Fleisch sein. Das denken sich aktuell 7,5 Millionen Menschen in Deutschland. So viele leben nach einer Allensbach-Analyse in Deutschland vegetarisch. Und weil sich immer mehr Menschen vegetarisch ernähren, gibt es auch den Weltvegetariertag. Der findet immer am 1. Oktober statt und soll der Umwelt und dem eigenen Körper gut tun