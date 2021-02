1 min

Fünf Verletzte bei Gasexplosion in Memmingen

Am Morgen knallt es in Memmingen - eine Gasexplosion ist der Grund. Es gibt Verletzte, viele Rettungskräfte sind im Einsatz. Das Unglück passiert in einem Gebäude des Bayerischen Roten Kreuzes.

Von dpa