Fünfjähriges Mädchen in Brandenburg im See ertrunken

In Brandenburg ist ein kleines Mädchen offensichtlich in einem See ertrunken (Symbolbild). (Bild: dpa) (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wusterhausen/Dosse - Ein fünfjähriges Mädchen ist am Dienstagabend bei einer Familienfeier am Klempowsee in Brandenburg gestorben. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei ist das Mädchen in dem See ertrunken. „Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus“, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Das Kind war von den Verwandten vermisst worden. Die Polizei und weitere Einsatzkräfte suchten mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach dem Mädchen, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Nach rund zwei Stunden wurde die Leiche des Kindes nahe dem Ufer im Wasser treibend gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zunächst hatten unter anderem die „Märkische Allgemeine“ sowie die „Bild“ darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-333689/2