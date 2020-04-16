Donnerstag,
16.04.2020 - 02:45
3 min
Für den Eltviller Tisch: „Helfer kommen aus allen Bereichen“
Ein Team aus städtischen Mitarbeitern versorgt Bedürftige des Eltviller Tischs mit Lebensmitteln, auch ältere Menschen bekommen Hilfe.
Von Lisa Bolz
Redaktion Rheingau-Taunus
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