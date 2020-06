Für den Odenwaldkreis fällt der Marbachstausee zum Baden aus

Die drei Freibäder der Stadt Oberzent - in Beerfelden, Finkenbach und Hetzbach - werden diese Saison nicht öffnenGründe sind (wie berichtet) die strengen Hygiene- und Abstandsregeln infolge der Corona-Pandemie, die einen erhöhten Aufwand an Personal und Kosten verursachen würden. Zum Um- und Durchsetzen dieser Auflagen sehen sich die ehrenamtlich aufgestellten Schwimmbadvereine in Oberzent personell und die Kommune finanziell nicht in der Lage. Schwimmfreunde können ausweichen zum Beispiel auf die Freibäder in Erbach, Michelstadt, Güttersbach oder Vielbrunn (big)