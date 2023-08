Fury in the Slaughterhouse wollen Mut machen

Berlin (dpa) - . In düsteren Zeiten von Krieg und Klimakrise will die Band Fury in the Slaughterhouse Mut machen. „Hope“, also Hoffnung, heißt das 14. Studioalbum der sechs Musiker aus Hannover. Die Fans erwarten zwölf neue Songs zwischen Rock, Pop und Indie - Fury-typisch gitarrenlastig und mit emotionalem Songwriting.