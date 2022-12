Fußball-Legende Pelé ist tot

Brasilien. Er gilt bis heute als der größte Fußballer der Geschichte: Pelé. Nun ist der brasilianische Fußballspieler mit 82 Jahren an Krebs gestorben. Das teilte seine Tochter auf Instagram mit. Auch das Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo bestätigte den Tod der Fußball-Legende Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit vollem Namen hieß, am Donnerstag. „Alles, was wir sind, verdanken wir dir”, schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento auf Instagram. „Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden.”