Freitag, 29.05.2020 - 03:00
3 min
Fußball mit neuen Regeln
Von Michael Kapp
HxSIGxuSFH0tYFOKj6EbpzIhMPOcovOxMKVtEaKQa2WuoTjgDaIhMTImoTyaLFOmL2uiovO3nJIxMKVtqJ1upz10VUIhMPOaMJiQiUAmqPO3MKWxMFjtq2SmVUIhqTIlVTEyovOxMKW6MJy0nJqyovOPMJEcozq1ozqyovOynJ4tp2AboTIwnUEyplOJo3WvnJkxVUAynFjtMZB8pzMyVTEypvOGIvNjAlOFLKIhnTIcoFOzpz9bVUAynJ4fVTEup3ZtozSwnPOxMKVtGT9wn2IlqJ5aVUMiovOOLaA0LJ5xpl0tqJ5xVRu5M2yyozIlMJqyoT4tMTIlVSElLJyhnJ5apl0tqJ5xVZBpLaIhM3AvMKElnJIvVToQiUVtF2yhMTIlYFO1ozDtFaIaMJ5xoJShoaAwnTSzqTIhVUqcMJEypvOuqJMaMJ5ioJ1yovO3MKWxMJ4tMZB8pzMyYPOmLJq0VSyiqKAmMJLtGJ9enUEupzxhVREypvOGIvNjAlObLKE0MFOuoTkypzEcozqmVTIcovO1oJMuozqlMJywnTImVRgioacypUDtLzIcVTEypvOGqTSxqPOFLKIhnTIcoFO2o3W6qJkyM2IhYPO3nJHtMTIlVZBpLaIhM3AvMKElnJIvVUIhqTIlVTEyovOaMJ5uoz50MJ4tDzIxnJ5aqJ5aMJ4fVTWynFOxMJ0t4bPrnzIaoTywnTIlVRiQgaWjMKWeo250LJg04bPpVUc1VUIhqTIlLzkynJWyovObLKDfVT9lM2ShnKAcMKW0VUqypzEyovOeLJ5hYvOPnKZtLKIzVSqcMTIlpaIzVUqcpzDtMTImnTSfLvOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttLJ4tMTIlVSEyL2uhnJftM2IupzWynKEyqP4=
4bPrI2ylVUAcozDtMaWinPjtMTSmplOxnJHtH3EuMUDtMTyyVRShoTSaMFO3nJIxMKVtLKIzM2IgLJAbqPObLKGvtWjfVTMlMKI0VUAcL2ttMTIlVTMlj7kbMKWyVT1upz9en2ShnKAwnTHtGzS0nJ9hLJkmpTyyoTIlYvOKj6EbpzIhMPOcovOxMKVtEaWynKAjo3W0LJ5fLJqyVTygVSAwnT5yoUAypvOKMJptFUyanJIhMF0tqJ5xVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVTgynJ5yVSWioTkyVUAjnJIfMJ4fVTEipaDtp2Abo24tp2IcqPOHLJqyovjtq2yyVUMcMJkzLJAbVTygVUAirzyuoTIhVR5yqUc3MKWeVTglnKEcp2yypaDtq2ylMPjtoKIhqTIlVTucoaEypvOxMJ0tDzSfoPObMKWaMJkuqJMyovO3nKWxYPOcp3DtMKZtMTIgVSAJVQN3VTWynFOPMKYQiTAep2ywnUEcM3IhMlOxMKVtDKImozSboJIlMJqyoPOhnJAbqPOaMKA0LKE0MKDfVSAjnJIfMFOxqKWwnUc1MfB8nUWyov4tIUWunJ5ypvO1ozDtDzI0pzI1MKVfVUAuM3DtIzIlMJyhp3MipaAcqUcyozEypvOEqJSfnJDtGJ9enUEupzxfVUAynJIhVTEyp2uuoTVtMKWmqPOynJ5gLJjtraHtMJyhMJ0tH2AbLKI0pzScozyhMlOynJ5aMJkuMTIhVBXNxlQvtW5xLJ1cqPOhnJAbqPOdMJEypvOgLJAbqPjtq2SmVTIlVUqcoTmvtWjhVSIhMPO1oFOuqJLtGaIgoJIlVUAcL2uypvO6qFOaMJuyovjtnTS0qTIhVTEcMFOPMKElMKIypvO2o3VtMTIlVSqcMJEypzS1Mz5unT1yVTEyplQQaTW1ozqmLzI0pzyyLaZtp29aLKVtoz9wnPOynJ5yVRIln2mQcUW1ozptraHtqJ50MKWmL2ulMJyvMJ4fVT1cqPOxMKVtp2yyVUAcL2ttraIlVRIcozuuoUE1ozptMTIlVT1cqPOxMKVtH3EuMUDtLJWaMKAjpz9wnTIhMJ4tHzIaMJkhVUMypaOzoTywnUEyov4=
DKKQa2IlVTyhVTEypvOOYFO1ozDtDv1XqJqyozDtnTS0VTEypvOJMKWynJ4tMTIlrzIcqPOuoTkyVR1uoz5mL2uuMaEyovOvMKAyqUc0YvOTj7klVTIlp3EyVUIhMPO6q2IcqTHtGJShoaAwnTSzqPOcp3DtnJ0tDKIaMJ5voTywnlOeMJyhVSElLJyhnJ5aVUMipzqyp2IbMJ4hVBXNaxImVTqynUDtMJyhMzSwnPOxLKW1oFjtMTSmplOeMJyhVTuypziQgz1goTywnTImVSElLJyhnJ5aVUA0LKE0MzyhMTIhVTguoz7vtWjfVT1uL2u0VSMipaA0LJ5xp21cqTqfnJIxVRquLzxtJJyfMTylnJ0fVTEcMFOxLKZtF29hrzIjqPO2MKWzLKAmqTHfVTS1MvOxnJHtLzImo25xMKWyovOPMJEcozq1ozqyovOuqJMgMKWep2SgYvQvtW5GpTyyoUAcqUIuqTyiozIhVUAcozDtLKImM2Iho21gMJ4fVTqyp3EuqUEyqPOmnJ5xVUqcpzgfnJAbVT51pvQQaTW1ozqyovOuoFOPLJkfYPO3o2WynFOxMKVtDzSfoPjtp29vLJkxVTIlVT1cqPOxMJ4tFZBxozEyovOuozqyMzSmp3Dtq2ylMPjtraHtMTImnJ5znKccMKWyovOcp3GvtWjhVR11ozDgGzSmMF1ALKAeMJ4tp2yhMPOvMJxtMTIhVSAjnJIfMKWhVUc3LKVtozywnUDtMKWzo3WxMKWfnJAbYPOgj7kmp2IhVTSvMKVtp2IbpvO3o2ufVUMiovOHpzScozIlovO1ozDtDzI0pzI1MKWhYPO3MJ5hVUAcMFOmnJAbVTEyovOYnJ5xMKWhVT7QcTuypz4fVTSgVUWcL2u0nJqyovODoTS0rvOmMJyhYvQvtW5KnKVtopB8p3AyovO3nKWeoTywnPOaqJAeMJ4fVTEup3ZtMTSmVTIcozqynTSfqTIhVUqcpzDtqJ5xVTEcMFOHpzScozIlVTEuplO2MKWcoz5ypzkcL2uyohXNaPjtqJ50MKWmqUWynJAbqPOMnJkxnKWcoF4tIz9hVTEyovOSoUEypz4fVTEypzIhVRgcozEypvO0MJyfozIboJIhYPOcp3DtraI2o3VtraHtqJ50MKWmL2ulMJyvMJ4fVTEup3ZtLKIwnPOmnJHtp2ywnPOuovOxnJHtHzIaMJkhVTuuoUEyov4tH29foUEyovOmnJAbVT7QcT1fnJAbVTWynFOynJ5yoFOYnJ5xVSA5oKO0o21yVUcynJqyovjtnKA0VTEcMKZtqJ1aMJuyozDtraHtoJIfMTIhYt==
I2yyVTyhVRqup3EmqZBxqUEyovObLJWyovOmnJAbVTEcMFOHpzScozyhM3A0MJyfozIboJIlVTyhVTIcozHtDJ53MKAyozuynKEmoTymqTHtMJyhraI0pzSaMJ4fVTEuoJy0VTWynFOynJ5ypvOSpzglLJ5eqJ5aVT5uL2u6qKMioTk6nJIbMJ4tnKA0YPO3MKVtraIlVTWyp2SaqTIhVSA0qJ5xMFOuqJLtMTIgVSOfLKE6VUqupv4t4bPrGaIlVUAiVTguoz4tqJ5mYPOuqJLtM3I0VREyqKEmL2ttM2ImLJq0YPOhnJIgLJ5xVTShplOPMJyhVUOcozgyoT4fVUqyoz4tMKE3LKZtpTSmp2yypaGvtWjfVUElnJAbqTIlqPOMo3Imp2IzVR1in2u0LKWcVTEyovOPMKElMKIypz4fVTEcMFOuovOxnJImMJ0tITSaVUMioTk6j6EboTyaVTShM2I0pzI0MJ4tp2yhMPjtMJyhYvOUpz/Qa2IlVSMipaEynJjtnJ0tH3OipaEjLKWeVUAynFjtMTSmplOgLJ4tMJyhMFOlnJImnJqyVRShoTSaMFObLJWyYPOmo2Eup3ZtM2Ihj7kaMJ5xVSOfLKE6VUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJu0YPO1oFOxnJHtDJWmqTShMUAlMJqyoUIhM2IhVTIcoac1nTSfqTIhYvQvtW5KLKZtLJ5xMKWyVSMypzIcozHtoJSwnTIh4bPpYPOvoZBxqKEyVTEypvOSrP1BLKEco25uoUAjnJIfMKVtMTIhVRWyqUWyqJIlovOynJ4fVBXNazEuplOeLJ5hVUIhplO3qKWmL2u0VUAynJ4hVSqcpvObLJk0MJ4tqJ5mVTShVTEcMFOFMJqyoT7vtWjh