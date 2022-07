Gar kein Gas mehr aus Russland?

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung). (Foto: dpa)

BERLIN/MOSKAU - Aus dem jüngsten Lagebericht Gasversorgung der Bundesnetzagentur, der am Mittwoch um 13 Uhr veröffentlicht wurde, geht hervor, dass derzeit überhaupt kein russisches Gas mehr in Deutschland ankommt. Ob es sich um eine „technische Lücke“ der Versorgung handelt oder den Beginn des seit Monaten befürchteten kompletten Lieferstopps, ist derzeit nicht absehbar. Sollte es beim Lieferstopp bleiben, dürfte sich die Versorgungssituation schon bald weiter verschärfen.



Gas aus Russland fließt über mehrere Pipelines in Deutschland, das meiste über Nord Stream 1, erhebliche Mengen aber auch über die Pipelines Jamal und die Ukraine-Route. Nord Stream 1 kommt aus der Ostsee in Greifswald an, die anderen Pipelines in Mallnow (aus Polen) und Waidhaus (aus Tschechien).

Was ist mit Turbine? Der russische Energiekonzern Gazprom kann eigenen Angaben zufolge keine Prognose zur Wiederinbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 abgeben, weil ihm dazu die nötigen Informationen fehlten.



Gazprom habe keines der Dokumente gesehen, die es "Siemens erlauben, die dort zur Reparatur weilende Gasturbine für die Kompressorstation "Portowaja" aus Kanada herauszuholen", teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Unter diesen Umständen könne der Konzern auch nicht prognostizieren, wie sicher der Weiterbetrieb der für Nord Stream 1 nötigen Kompressorstation sei, heißt es.



Noch keine Gründe bekannt

In dem Bericht der Bundesnetzagentur heißt es: „Alternative Transportrouten wie z.B die Yamal Pipeline oder auch die Ukraine Route stehen zwar zur Verfügung, werden allerdings nicht genutzt.“ Zu den Gründen für den kompletten Lieferstopp äußert sich die Bundesnetzagentur nicht. Bis Dienstag floss anscheinend zumindest über Waidhaus russisches Gas in die westlichen Netze.







Nicht zuletzt wegen der fortgesetzten Lieferung von Gas aus Russland war es in den vergangenen Tagen noch möglich, die Gasspeicher in Deutschland weiter zu füllen, auch wenn der Aufbau des Bestands zuletzt fast zum Erliegen kam. Laut Bundesnetzagentur waren die Speicher am Dienstag zu 64,6 Prozent gefüllt. Angestrebt werden 90 Prozent bis November, was aber ohne Lieferungen aus Russland sehr schwierig werden dürfte.

Russland hatte die Pipeline Nord Stream 1 am Montag wie angekündigt für Wartungsarbeiten vom Netz genommen; angeblich sollen die Arbeiten rund zehn Tage dauern. Schon vorher war der Gasfluss durch die Pipeline deutlich gedrosselt worden – angeblich wegen des Fehlens einer in Kanada reparierten Turbine. Ob der komplette Lieferstopp am Mittwoch ein vorübergehender Zustand bleibt, erscheint derzeit völlig offen. Der russische Gaskonzern Gazprom und der ukrainische Netzbetreiber hatten am Mittwochvormittag noch gemeldet, dass trotz des Krieges weiter über die Ukraine russisches Gas nach Europa geliefert werde. Die für Mittwoch vereinbarte Liefermenge wurde 41,3 Millionen Kubikmeter angegeben. Nur kommt davon derzeit eben nichts über die deutsche Grenze.