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Mittwoch, 24.06.2020 - 02:00
3 min

Gartenurlaub in Groß-Gerau im Trend

Die Urlauber investieren aktuell eher in hochwertige Liegestühle, als in eine große Reise. Auf Reisen sind zudem eher Ferienhäuser gefragt, als große Hotels.

Von Franziska Weiß
Bei der Steuben Camping GmbH in Groß-Gerau sind hochwertige Liegestühle in der aktuellen Situation sehr gefragt. Foto: Vollformat/Alexander Heimann

Bei der Steuben Camping GmbH in Groß-Gerau sind hochwertige Liegestühle in der aktuellen Situation sehr gefragt. (Foto: Vollformat/Alexander Heimann)

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REISEWARNUNGEN
Seit dem 15. Juni sind die Reisewarnungen für die europäischen Mitgliedsstaaten, in Schengen-assoziierte Staaten sowie in das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland gelockert. (guet)
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