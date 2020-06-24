Mittwoch,
24.06.2020 - 02:00
3 min
Gartenurlaub in Groß-Gerau im Trend
Die Urlauber investieren aktuell eher in hochwertige Liegestühle, als in eine große Reise. Auf Reisen sind zudem eher Ferienhäuser gefragt, als große Hotels.
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REISEWARNUNGEN
Seit dem 15. Juni sind die Reisewarnungen für die europäischen Mitgliedsstaaten, in Schengen-assoziierte Staaten sowie in das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland gelockert. (guet)
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