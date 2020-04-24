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Freitag, 24.04.2020 - 03:00
3 min

Gastronomen in Idstein kämpfen mit der Corona-Krise

Die Aktion „Covid-Gutscheine“ wird von den Idsteinern nur bedingt angenommen. Wie die Restaurantbetreiber in der Hexenturmstadt trotzdem versuchen, weiterhin positiv zu bleiben.

Von Lea Hellbach
Auch die Gastronomiebetriebe in Idstein dürfen noch nicht wieder öffnen. Archivfoto: Jan Hubert / Blatterspiel

Auch die Gastronomiebetriebe in Idstein dürfen noch nicht wieder öffnen. (Archivfoto: Jan Hubert / Blatterspiel)

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