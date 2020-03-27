Freitag, 27.03.2020 - 02:00
3 min
Gastronomen in Lampertheim gehen wegen Corona neue Wege
Von Andre Heuwinkel
Redakteur Bergsträßer Echo
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Nicht alle Betriebe, die bereits einen Abhol- und Bringdienst eingerichtet haben, sind sind auf den bekannten Internetseiten hinterlegt. Sie können dies unter der Homepage der Stadt Lampertheim (www.lampertheim.de) oder beim Kreis unter www.lieferservice-kreis-bergstrasse.de nachholen. Dort findet sich auch ein Verzeichnis nach Branchen gestaffelt. (aheu)
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