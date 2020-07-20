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Montag, 20.07.2020 - 23:00
3 min

Gastronomie im Alzeyer Land im Corona-Sommer

In Albig und Rommersheim erleben Wirte, dass es sich ihre Gäste gut gehen lassen. Ist das überall in der Region so?

Von Torben Schröder
Jörg Schlick wartet in seiner Weinstube Mann auf Gäste. Für den Gastwirt ist das Kundenverhalten unberechenbar.Foto: BK/Axel Schmitz

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