Gastronomie in Bad Kreuznach trägt Corona-Verordnung Rechnung

Irmtraud Grills Café „Süßes Eck“ in Bad Münster trägt der Corona-Verordnung Rechnung. (Foto: Helena Sender-Petry)

BAD MÜNSTER/BAD KREUZNACH - Kuchen, Torten, Brot und Brötchen, eigentlich alles wie immer im „Süßen Eck“ in Bad Münster. Wären da nicht die mit rot-weißem Flatterband abgesperrten Tische des Cafés, die gelben Abstandsmarkierungen auf dem Boden, die Namenslisten und das Desinfektionsmittel an den Eingängen. Dass Inhaberin Irmtraud Grill eine Maske trägt, versteht sich fast schon von selbst. Seit Mittwoch müssen sich die Gäste darauf einstellen, ihre Namen zu hinterlassen und vielleicht auch mal warten zu müssen, um einen Platz zu bekommen.

„Ich bin sehr erleichtert, dass wir wieder öffnen dürfen“, blickt Grill optimistisch in die Zukunft. Es sei eine „sehr schwere Zeit“ gewesen, schließlich war das „Süße Eck“ fast acht Wochen geschlossen. Die Zahl der Tische, mit Terrasse 230, hat Grill halbiert, nur so sei es möglich, die notwendigen Abstände zu wahren. „Das Geschäft muss erst wieder anlaufen. Viele Leute fürchten sich vor dem Virus und bleiben lieber daheim. In dieser Woche erwarte ich nicht viel Umsatz. Das muss sich noch einspielen.“

Konzept völlig umgestellt

Udo Braun und Andreas Roth vom „Brauwerk“ haben die vergangenen Wochen genutzt und ein neues Konzept für ihr Lokal erarbeitet. „Wir haben 50 Prozent der Tische ausgeräumt und eingelagert. Wenn Gäste kommen, wissen sie, wo sie sich hinsetzen dürfen“, sagt Braun. Zwingend anmelden müssen sich die Gäste nicht, auch spontane Besuche sind also möglich, doch: „Wartezeiten können wir dann nicht ausschließen. Schließlich muss sich jeder Gast in die Liste eintragen.“ Reservierungen hätten für beide Teile einen Vorteil, weil mit der Bestätigung per E-Mail auch eine persönliche Liste rausgeht, die die Gäste bequem ausfüllen und zurückschicken können. Die Speisekarte, übrigens auch überarbeitet, findet sich als QR-Code auf den Tischen. Wer damit nichts anfangen kann, dem helfen die Servicekräfte. Die klassische Karte ist im Brauhaus vorerst Geschichte. Und wie läuft das Geschäft am ersten Tag? „Schleppend“, sind sich Braun und Roth einig. Die Leute seien halt noch verunsichert, das werde wohl noch ein paar Tage dauern.

Luca Panciera ist mit der Eisdiele seiner Familie eine Kreuznacher Institution. Seit 1961 gibt es „Eis Panciera“ in der Mannheimer Straße kurz vor dem Salinenplatz. Die Corona-Krise hat auch ihn schwer erwischt, und selbst die nun mögliche Öffnung des Sitzbereichs in der Fußgängerzone und am Salinenbrunnen ist allenfalls eine Nothilfe. Denn natürlich hat Panciera normalerweise enger zusammenstehende Tische, und er muss sich auch nicht darum kümmern, von den Gästen ausgefüllte Anwesenheitszettel zu kontrollieren. Aber Panciera, 1964 als Kreuznacher geboren und nun mit seinem Sohn Filippo (22) im Eisgeschäft, hofft natürlich auf einen langen, warmen Sommer. Den April mit den schönen Sonnentagen habe er schon verpasst, so seine Bilanz. Und die Hälfte des Mai komme als Ausfall hinzu. Der halbe Sommer, so Luca Panciera, sei damit für ihn schon ausgefallen. Als er am Mittwoch draußen die Sitze hinstellte, nahmen es die Gäste gerne an. Doch dann verlief das Geschäft eher mau.

In der historischen Neustadt sind Rita Rehm und ihr Mann Bernd Reichard mit dem „Käuzchen“ am Zwingelbrunnen aktiv. Und sie hatten schon viele Anfragen, Reservierungen für den Abend entgegenzunehmen. Man habe sich mit den Auflagen intensiv beschäftigt, sie alle erfüllt – also Schilder mit Hinweisen postiert, die Abstände geregelt und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Was für die beiden Gastronomen zumindest bis mittags das Schönste war: „Wir hatten nur verständnisvolle Gäste.“ Viele brachten sogar Blumen zur Begrüßung mit.

Dabei ist es nicht ganz einfach für die Gastgeber am Zwingelbrunnen: Schließlich dürfen draußen vor der Tür nur sechs Personen sitzen, aber die müssten aus mindestens zwei Haushalten kommen. Das zu kontrollieren, das sei schon eine schwere Aufgabe. Aber die beiden nehmen es auch mit etwas Humor: In ihrer Kneipe haben sie beispielsweise einen Sitzplatz mit ihrer Nikolaus-Puppe besetzt, sodass sich keiner dorthin setzen kann. Der Nikolaus hat, um nicht allzu weihnachtlich auszusehen, eine blonde Perücke spendiert bekommen. Zu ihm darf sich niemand setzen, denn das würde der 1,50-Meter-Abstandsregel zum nächsten Tisch zuwiderlaufen.

Rita Rehm und Bernd Reichard haben ihre Kneipe schon eine Woche vor der angeordneten Schließung aus dem Geschäft genommen, also am 16. März. Das „Käuzchen“ hat über die Jahre Stammgäste gewonnen, und auf sie wird nun gehofft: „Es geht jetzt langsam wieder aufwärts!“