Donnerstag,
28.05.2020 - 23:00
2 min
Gastronomie in Groß-Gerau läuft verhalten an
Seit einer Woche dürfen Lokale wieder öffnen. Aber es kommen nur wenige Gäste. "Die Leute haben Angst", berichtet ein Wirt.
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