Gastronomie zwischen Skepsis und Hoffnung

BINGEN - „Wir haben Sie sehr vermisst!“ Vinotheken-Betreiber André Choquet hat Mails an seine Stammkunden verschickt. Darin gibt er die Hygieneregeln durch, die für eine Öffnung der Gastronomie ab Mittwoch gelten. Mit Abstandsetikette, Reservierungspflicht und maximal vier Personen am Tisch ist der Wiedereinstieg möglich. Öffnung mit Einschränkungen ist für viele Binger Gastrobetriebe nach wochenlangem Shutdown wenigstens ein Signal: Es gibt ein Leben nach Covid-19.

Fest steht: Ab 13. Mai darf die Gastronomie wieder öffnen, wenn sie sich an strenge Regeln hält. Dazu zählt die Öffnungszeit bis maximal 22 Uhr. Gäste müssen Namen und Adressen hinterlegen, um eventuell spätere Infektionsketten nachvollziehen zu können. Es gelten größere Abstände zwischen Stuhllehnen und Maskenpflicht für Kellner. Der Branchenverband Dehoga empfiehlt statt Stoffservietten Einmalpapier und Abräumen der Salzstreuer vom Tisch.

„Wir haben uns an strengen Konzepten von Kollegen in Österreich und aus der Schweiz orientiert“, sagt Wirt Choquet. Die wochenlange Zwangspause hat er zur Vorbereitung und zum Umbau der Terrasse genutzt. „Beleuchtete Schirme für die Abendstunden sind neu.“

Beim Nachbarn „Zollamt“ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Mit dem Go aus der Politik standen die Reservierungstelefone nicht mehr still“, sagt Jens Feuerbach. Viele Automatismen sind auf den Kopf gestellt, Abläufe mussten neu gedacht werden. Denn mit einem Desinfektionsmittel-Ständer im Flur und Gesichtsschilden für Kellner ist es eben nicht getan. „Vielleicht können wir Tische zur Hafenbar hin verschieben, um ein paar Plätze mehr zu haben“, gibt Feuerbach Einblick in Überlegungen. Längere Servicewege sind wahrscheinlich das kleinste Übel.

„Wir haben alle richtig Bock auf Öffnung.“ Fest steht für den Gastronomen an der Promenade: „Wir machen auf und starten definitiv am Mittwoch.“ Spargel- und Speisekarte stehen. Ob sich die Öffnung unter den strengen Auflagen überhaupt lohnt? Manche Binger Gastronomen sind eher skeptisch. So wird der Restaurant-Betrieb am Neffplatz weiter pausieren. Chef Nihat Yaman setzt weiterhin auf das Bestellprinzip seiner „Guten Quelle“ in Münster-Sarmsheim und hält das Binger „La Sera“ geschlossen. „Mit Maske bedient werden und die Daten aufschreiben, das ist für Gäste eher abschreckend.“ Einen schönen Abend mit Freunden verbringen, dafür brauche es eine lockere, entspannte Atmosphäre.

Anders auf Burg Klopp. Das Team um Manuela Heider kann mit der Terrasse und dem ohnehin leeren Veranstaltungssaal die Abstandsklauseln leicht umsetzen. Sie wird öffnen. „Wir probieren es auf jeden Fall.“ Ob die Gäste tatsächlich kommen?

„Eine Woche, um den kompletten Betrieb hochzufahren, das ist schon recht knapp“, sagt Manuela Heider. „Langfristige Planung und Füllen des Kühlhauses ist unter den Bedingungen richtig schwierig.“ Aber auch das „Extra Classico“ in Bingerbrück hat sich jetzt zur Öffnung ab 13. Mai mit Vorabbuchung entschieden. Zunächst wollte Chefin Stella Ercin weiter auf den Abholservice setzen.

Vom Forsthausgrill an der Lauschhütte und Heiligkreuz-Küche über Burg-Restaurant und Tische an der Rheinpromenade – die meisten Restaurants wagen den Neustart. Der Aufwand unter Auflagen ist groß und der Erfolg nicht garantiert. Denn erneute Schließung droht, wenn Infektionszahlen mit der Lockerung durch die Decke gehen. Und wie Gäste mit dem Restrisiko der Ansteckung umgehen, bleibt ebenfalls abzuwarten. Andrea Felline vom Restaurant „Calimero“ ist zuversichtlich: „Der Mittwoch ist bereits sehr gut reserviert, und für Samstag sind wir ausgebucht. Aber wir behalten auch den Abholservice bei“, sagt der italienische Restaurantchef. Mit den Heim-Bestellungen seiner treuen Gäste habe er wenigstens die Küchen-Mitarbeiter einigermaßen beschäftigt halten können. Knapp 50 von 70 Plätzen bleiben ihm nach dem Tische rücken im Innenraum. „Für die fünf Aushilfen haben wir seit dem Lockdown nichts zu tun.“ Für seine sieben Festangestellten galt Kurzarbeit.