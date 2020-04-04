Samstag,
04.04.2020 - 01:15
2 min
Gauß-Schüler fertigen Schutzschilder fürs Gesicht
Damit andere in Sicherheit arbeiten können, arbeiten sie im Notbetrieb: Die Schüler der Forscherwerkstatt des Gauß-Gymnasiums drucken mithilfe von 3 D-Druckern „Face-Shields“.
I09FGIZtYFQvtW5OoUZtnJAbVTSvMJ5xplOxMJ4t4bPnEzSwMF1GnTyyoTGvtWttp2S1LzIlVTqyoJSwnUDtnTSvMFjtnTSvMFOcL2ttMTyyVUMcMJkyovOeoTIcozIhVSElj7MjMzAbMJ4tLKIzVTEypvOGL2uynJWyVTqyp2IbMJ4fVTEcMFOcL2ttp29hp3DtnJ5mVRqyp2ywnUDtLzIeo21gMJ4tnZBxqUEy4bPpYPOmLJq0VRuuoz5yVR1ipzyyoTkiVT5uL2ttMTIgVTIlp3EyovOGL2u1qUcmL2ucoTDgEJyhp2S0rvOcovOxMKVtJzSbozSlraEjpzS4nKZhVREypvOnqKA0LJ5xVTEypvOALKAeMFOvMKA0j6E0nJq0VTEuplOSozquM2IgMJ50VTIcozIlVTgfMJyhMJ4tE3W1pUOyVTc1ozqypvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTImVUAcL2ttraIlVRS1MzquLzHtM2IgLJAbqPObLKDfVZBRpac0MFjtDKW6qTuyoTMypvOmo3qcMFOPMKElMKIypvOcoFOBo3EvMKElnJIvVT1cqPOGL2u1qUcgnKE0MJkhVUc1VUMypaAipzqyov4tETSgnKDtM2IgMJyhqPOmnJ5xVT1cqTucoTMyVUMiovNmVRDgEUW1L2gypz4tM2IzMKW0nJq0MFOmo2qyozShoaEyVRMuL2HgH2ucMJkxpl4tH2ywnTIlnTIcqUAaMKAcL2u0p3AwnUI0rzHtoJy0VTIcozIlVTqfLKAeoTSlMJ4tHRIHYHMioTyyYPOxMKWyovOVLJk0MKW1ozptp2ywnPOuqKZtoJy0qTkypaqynJkyVUcynT4tZlORYHElqJAeMKWhVTyhVUIhMPOlqJ5xVUIgVSqipz1mVTuypzS1plOypzSlLzIcqTI0Yt==
4bPrETSmVTymqPO1oaAypvOPMJy0pzSaVTyhVTEcMKAypvOepzy0nKAwnTIhVRkuM2KvtWjfVTWyqT9hqPOXLJ4tI2IaMJ5ypvNbZGLcYPOULKKQal1GL2wQiTkypvO1ozDtMJyhMKVtMTIlVR1cqTWyM3YQiT5xMKVtMTIlVRSeqTyiov4t4bPrEKZtq2SlVUIhplOhnJAbqPOaMJ51MljtoaIlVUMioFOPLJkeo24tLKImVRWynJMuoTjtraHtM2IvMJ4t4bPGVUqcpvO3o2kfqTIhVUquplO0qJ7vtWjfVTIlM8Bxoac0VR1cqUAwnZB8oTIlVR5coUZtE8B2qUbtXQR3XFjtMTIlVUc1VTEyovOKMJqvMKWynKEypz4tMTImVQZtEP1RpaIwn3ZtnJ4tMTIlVRMipaAwnTIlq2Iln3A0LKE0VTSgVRquqpBsYHq5oJ5up2y1oFO6j6EboUDhVREypvOypaA0MFOUpz/Qa2S1MaElLJptn2SgVUMiovOOMUWcLJ5yVSqynJ5fYPOxnJHtH2AbqKE6MKS1nKOgMJ50VToQiUVtF2y0LKZtMTImVRWcp3E1oKZtGJScoabtp3IwnUDtqJ5xVTyhVTEypvODpzImp2IgMJkxqJ5aVTEyplOULKKQal1UrJ1hLKAcqJ1mVTMioTqyozEypz1uj59yovO6nKEcMKW0VUqcpzD6VBXNayqcpvObLJk0MJ4tMTIhVR5iqTWyqUWcMJVtLKIzpzIwnUDfVUIgVTEcMFOYnJ5xMKVfVTEypzIhVRIfqTIlovOmrKA0MJ1lMJkyqzShqPOmnJ5xYPOuqJM6qJMuozqyov4tDJWypvOgnKDtn2kynJ5yovOYnJ5xMKWhVTymqPOynJ4tDJWmqTShMPO2o24tZFj1VR1yqTIlovOhnJAbqPOcoJ1ypvOynJ5bLJk0LzSlYvOKnKVtMaWyqJIhVUIhplOxMKAbLJkvVZB8LzIlVTEcMFOVnJkzMFOuqKZtMTIgVRquqpBsYhXNaN==
DKIwnPOSMTqupvOULJ5xMJkbMJyxqPOcp3Dtqz9foPOxMKZtGT9vMKZto2VtMTIlVTIhM2SanJIlqTIhVRc1M2IhMPjtqJ5xVTS1L2ttLzIcVTyboFOcp3Dtq8BxnUWyozDtMTImVSEyoTIzo25uqUZtoJy0VTEcMKAypvOnMJy0qJ5aVTygVRucoaEypzqlqJ5xVTIcovOupzWynKEyozEypvNmVRDgEUW1L2gypvO6qFObj7MlMJ4hVRIlVTymqPOAnKEaoTyyMPOxMKZtH2AbqJkyoUEypz5vMJylLKEmVPuGEHVcVUIhMPOvMKElMKI0VTygVRMuL2uvMKWynJAbVRyhMz9loJS0nJftMJulMJ5uoKEfnJAbVSAwnZB8oTIlVTygVSAwnZB8oTIlMz9lp2AbqJ5ap3cyoaElqJ0hVREcMFOZMJy0MKWcovOxnJImMKVtEz9lp2AbMKW3MKWep3EuqUDfVRShozI0qTHtGJ9xoP1QnTSfq2S0rzymYPOcp3DtozS0j7kloTywnPOmqT9frvOuqJLtMTyyVRyhnKEcLKEcqzHfVTEcMFOuqJAbVUsQcTulMJ5xVTEypvOYpzymMFOun3EcqvOvoTIcLaDhVBXNaxS1L2ttMTIlVRSmpTIeqPjtMTSmplOdqJ5aMFOAMJ5mL2uyovjtMTyyVUAcL2ttMfB8pvOKnKAmMJ5mL2uuMaDtqJ5xVSEyL2uho2kiM2yyVTWyM2Icp3Eypz4fVRWyMTI1qTIhMTImVToQiUVtqJ5mMKWyVRqyp2IfoUAwnTSzqPOfMJymqTIhVTiQgz5hMJ4fVTymqPOgnKVtq2ywnUEcM+XNaPjtp2SaqPOxnJHtGTIbpzIlnJ4tMfB8pvOPnJ9fo2qcMFO1ozDtD2uyoJyyVTSgVRquqpBsYHq5oJ5up2y1oF4=
HELFEN
Wer Bedarf an den Schutzschildern hat und/oder die Produktion unterstützen möchte, darf sich per E-Mail über die Adresse Corona@scaling-experience.de an die Gruppe wenden.
DJg0qJIfoPOmnJ5xVTygVSWunT1yovOxnJImMKZtHUWinzIeqUZtrzIbovNmVRDgEUW1L2gypvOuoFOGqTSlqPjtq29xqKWwnPOgMJulVTSfplN3ZPOmo2kwnTIlVSAwnTyfMTIlVUOlolOHLJptnTIlM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVRIxM2SlVRquozEyoTuynJE0VTMlMKI0VUAcL2tfVBXNazEup3ZtFaIaMJ5xoTywnTHfVTEcMFOmnJAbVToQiUVtI2ymp2Ihp2AbLJM0VUIhMPOHMJAbozyeVTyhqTIlMKAmnJIlMJ4fVTIcozIhVRWynKElLJptoTIcp3EyovOej7MhozIhYvORLKZtnKA0VTIcozHtpzywnUEcMlO0o2kfMFOXqJqyozDfVTEcMFOlnJAbqTyaVTq1qTHtFJEyMJ4tnTS0YhXNaPOVMJkzMJ4tn8B2oz5yVTcyMTIlYPOxMKVtnTShMUqypzgfnJAbMKZtE2ImL2ucL2ftnTS0VUIhMPOvMJygVSc1p2AbozIcMTIhVTEypvODEIDgEz9fnJHtoJy0VTShpTSwn2IhVUqcoTjtXRgioaEun3Dtp2yynTHtFJ5zo2gup3Eyovxh
DKKQa2IlMTIgVUAcozDtq2IcqTIlMFORpaIwn2IlVUqcoTkeo21gMJ4fVTWyqT9hqPOULJ5xMJkbMJyxqPjtMTIlVTSfplOGEHVgGJy0M2kcMJDtLKIwnPOxnJHtF29ipzEcozS0nJ9hVUIhMPOxnJHtDJ5mpUWuL2uyVTEypvOIoaEypaA0j7k0rzIlYHMcpz1yovQQiTWypz5ioJ1yovObLKDfVTEcMFOmL2uhMJkfVTS1plOxMJ0tFJ5xqKA0pzyyqJ1zMJkxVTqyMaIhMTIhVUqypzEyovOeo25hqTIhYvORnJHtEzyloJIhVSWyoz9fnKDtqJ5xVSWynJMyozwQcUImMKVtp3OyozEyovOxnJHtM2kup2gfLKWyVSOSIP1To2kcMFOzj7klVTEcMFOGL2u1qUcmL2ucoTEypwftMJWyoaAiVTuuqPOmnJAbVTEcMFOKo3Wgp2IlVRMcpz1uVUAuqUqupzHtDHptMTS6qFOvMKWynKDtMKWeoZBxpaDfVTEup3ZtMTIlMJ4tEz9lp2AbqJ5ap2SvqTIcoUIhMlQvtW5GDIEKDIWSYl9ZDHWG4bPpVT1cqPOcnUWyovNmVRDgEUW1L2gypz4tLKImnTyfMaDtqJ5xVTSvVUAiMz9lqPOgnKEjpz9xqKccMKW0Yt==