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Dienstag, 14.04.2020 - 06:00
3 min

Gederner See: Bislang keine Bußgelder notwendig

Die Stadt Gedern ist aktuell zufrieden. Die Ausflügler am Gederner See halten sich offenbar auch ohne besondere Kontrollen oder gar Bußgelder an die Kontaktbeschränkungen.

Antonio und Joel aus Fulda wagten trotz des kühlen Wassers die ersten Schwimmzüge der Saison im Gederner See. Foto: Potengowski

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Fotos
Antonio und Joel aus Fulda wagten trotz des kühlen Wassers die ersten Schwimmzüge der Saison im Gederner See. Foto: Potengowski

Antonio und Joel aus Fulda wagten trotz des kühlen Wassers die ersten Schwimmzüge der Saison im Gederner See. Foto: Potengowski

Bürgermeister Guido Kempel überzeugte sich am Gederner See persönlich davon, dass die Vorschriften eingehalten wurden. Foto: Potengowski

Bürgermeister Guido Kempel überzeugte sich am Gederner See persönlich davon, dass die Vorschriften eingehalten wurden. Foto: Potengowski

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