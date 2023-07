Gefährliche Pilzinfektion breitet sich weiter aus

Im Oktober 2022 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Hefepilz Candida auris in die Liste der 19 gefährlichsten Pilzinfektionen aufgenommen. Gesunde Menschen haben mit dieser zwar in der Regel kein Problem, aber für immungeschwächte Menschen kann sie gefährlich werden. Der Pilz kann dabei unterschiedliche Regionen des Körpers befallen, etwa den Blutkreislauf, Wunden oder den Verdauungstrakt – und zum Beispiel zu einer Sepsis (Blutvergiftung) führen. Etwa 30 Prozent der Infektionen, bei denen der Pilz in den Körper eindringt, enden tödlich. Seit ein paar Jahren nehmen die Zahlen mit Candida-auris-Infektionen vielerorts zu, vor allem in den USA haben sich die Fälle in den vergangenen zwei Jahren vervierfacht. Nachgewiesen wird die Infektion mit einem Abstrich und anschließendem Anlegen einer Pilzkultur.

Was macht den Erreger besonders problematisch?

„Der Erreger ist gegen einige in der Therapie häufig eingesetzte Antimykotika unempfindlich und kann auch relativ leicht auf andere Patienten übertragen werden“, erklärt Michael Hogardt, leitender Oberarzt am Institut für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Frankfurt. Daher könne es durch Candida auris zu sogenannten „nosokomialen“ Ausbrüchen im Krankenhaus kommen, also Infektionen, die im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen erworben werden. Auch die Universitätsklinik Frankfurt hat sich daher bereits auf diesen Erreger vorbereitet. So sei man dort in der Lage, Candida auris mittels moderner Methoden zu identifizieren und habe mittlerweile auch die entsprechenden Hygienemaßnahmen im Hygieneplan hinterlegt, um bei einem möglichen Nachweis des Pilzes sofort adäquat reagieren zu können.

Soweit die Wissenschaftler wissen, ist der Pilz dabei nicht erst in den vergangenen Jahren resistenter geworden: „Dieser Pilz ist quasi von Geburt an resistent“, so Oliver Cornely vom Studienzentrum Infektiologie an der Uniklinik Köln gegenüber der Deutschen Welle. Außerdem ist er außergewöhnlich überlebensfähig, etwa auch auf Oberflächen und Gegenständen.