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Samstag, 11.07.2020 - 02:30
2 min

Gefahr unterm Klodeckel?

Das Aarbergener Unternehmen Aqseptence Group setzt auf eine schon länger bewährte Vakuumtechnik gegen Viren und Bakterien. Wegen Corona rechnet es mit erhöhter Nachfrage.

Susanne Stoppelbein: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
Blick in das Werk der Aqseptence Group in Aarbergen-Kettenbach. Archivfoto: Martin Fromme

Blick in das Werk der Aqseptence Group in Aarbergen-Kettenbach. (Archivfoto: Martin Fromme)

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