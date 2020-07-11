Samstag,
11.07.2020 - 02:30
2 min
Gefahr unterm Klodeckel?
Das Aarbergener Unternehmen Aqseptence Group setzt auf eine schon länger bewährte Vakuumtechnik gegen Viren und Bakterien. Wegen Corona rechnet es mit erhöhter Nachfrage.
Von Susanne Stoppelbein
Redaktion Rheingau-Taunus
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