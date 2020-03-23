Montag,
23.03.2020 - 02:00
3 min
Gegen den Lagerkoller im Seniorenheim
Musik im Garten, Haus-Fernsehen – das Oppenheimer Altenzentrum lässt sich einiges einfallen, um den Bewohnern zumindest ein Minimum an Kontakt zur Außenwelt zu ermöglichen.
Von
Kirsten Strasser
Reporterin Rheinhessen
Ein Ständchen gegen den Corona-Blues (v.l.): Norbert Jochem (Trompete), Dirk Krenzer (Tenorsax), Robert Jochem (Altsax) und Tammo Bastisch (Tuba) spielen für das Altenzentrum.
(Foto: hbz/Michael Bahr)
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GRÜßE
Wer den Senioren oder Mitarbeitern – oder auch einem bestimmten Bewohner – einen Gruß zukommen lassen möchte, sendet eine E-Mail an: azoum3tv@az-opp.de. Die Botschaften werden dann in der hauseigenen TV-Sendung des Altenzentrums verlesen.
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