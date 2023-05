„Geht ums Überleben“ - Fahrtraining für Senioren gefragt

Burgdorf (dpa) - . Derzeit wird über striktere Vorschriften für Senioren und Seniorinnen am Steuer diskutiert, um die Straßen in Europa sicherer zu machen - in Niedersachsen üben manche Menschen ab 65 Jahren freiwillig am Steuer. Die fünfstündigen Schulungen „Fit im Auto“ werden in vielen niedersächsischen Regionen angeboten. Auf dem Programm stehen eine Einführung durch die Polizei, ein Sicherheitstraining mit dem eigenen Auto auf einem Übungsplatz sowie eine Fahrt mit Fahrlehrer oder -lehrerin im Fahrschulwagen. Mehr als 10.500 Menschen landesweit haben die Kurse bisher absolviert.