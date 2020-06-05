Freitag,
05.06.2020 - 03:00
2 min
Geisenheimer Rheingau-Bad öffnet am 8. Juni
Das Rheingau-Bad ist vom 8. Juni an wieder zugänglich. Auch Vereinsschwimmen und Schwimmkurse sind von diesem Zeitpunkt an möglich. Oberstes Gebot hat aber der Infektionsschutz.
Von Lisa Bolz
Redaktion Rheingau-Taunus
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