Geisterküchen bis Schlaghosen: Was 2021 angesagt sein könnte

Was man früher "Lieferservice" nannte, heißt heute "Geisterküche" und soll -wohl auch durch Corona - einer der Trends des Jahres 2021 sein.

BERLIN - Junge Leute tanzen sich den Corona-Frust auf Instagram Reels oder TikTok weg, alle netflixen nur noch oder posieren beim Heimtraining fürs Smartphone und verlernen vor lauter Lockdown das Umarmen, Essengehen, Clubbing, Kinobesuche und etwas anderes als eine Jogginghose zu tragen - soweit das Klischee. Doch was liegt 2021 tatsächlich im Trend? Eine Übersicht - in Zeiten von Corona gar nicht so leicht:

SCHLAGHOSEN: Neben ultrakurzen Miniröcken und eh schon angesagten weit geschnittenen Paperbag-Hosen kommt die Schlaghose wieder. Leni und Heidi Klum trugen sie schon auf dem ersten "Vogue"-Titel des Jahres 2021. Designerin Victoria Beckham orientiert sich laut "Vogue" fürs Frühjahr am schmeichelnden Schneiderstil der 70er, der an Bianca Jaggers Garderobe in der Studio-54-Ära erinnere. Auch für Männer sagen In-Label wie Gucci und Off-White Schlaghosen an.

Gab es schon, kommt angeblich wieder in Mode: Die Schlaghose. ( Foto: 7 for all mankind/dpa)

BRALETTES: Eine Bralette (auch Bralet genannt) ist ein leichter BH ohne Bügel und Polster. Bralettes werden immer öfter als Oberbekleidung getragen und kommen meist ohne Verschluss aus. Die knapp und meist in Triangel-Form geschnittenen Oberteile liegen im Trend. Laut "Vogue" dürfen sie im Sommer 2021 nicht fehlen: Sie sind "Key-Pieces".

SICHTBARE BÜSTENHALTER: Hervorblitzende, sichtbare Lingerie liegt ebenfalls im Trend. Die "Vogue" sah sichtbare BHs etwa in Kollektionen 2021 von Versace und Dolce & Gabbana.



GRUNGE-STYLE: "Der Grunge-Style wird 2021 zum dominierenden Trend", meint die "Cosmopolitan". "Angelehnt an die großen Rock- und Punk-Künstler zeigen sich Modemädels jetzt im dunklen Leder- oder Vinyl-Look, mit Oversized-Karohemden und markanten Biker-Boots." Das sogenannte It-Piece des Jahres wird demnach der dunkle Ledermantel.

E-BOY-STYLE: Via Social Media (Tik Tok, Instagram) hat sich bei jungen Männern ein freier Stil etabliert. "Im Falle der E-Boys heißt das vor allem: Die Freiheit, ohne Klischees und Regeln zu leben (und sich zu kleiden)", meint die "Vogue". "Geschlechtergrenzen spielen keine Rolle (in der Kollektion von Celine etwa wurden Faltenröcke selbstverständlich über Jeans kombiniert)." Formen, Farben, Schnitte, Muster, verschiedene Epochen - alles werde wild kombiniert.

OVERSIZE: Die Zeit der engen Klamotten soll vorbei sein. Die "Vogue" hat bei Gucci, Dior, Balmain und Balenciaga beobachtet, dass für Männer 2021 sehr vieles möglich ist: eben auch Oversize und Baggy-Schnitte sowie Fantasie-Prints, Pastellfarben, Blumenmuster.

Die Sängerin Billie Eilish ist das aktuelle Vorbild für den Oversize Look. Ihr Outfits sind ... weit und bequem. (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa)

SCHNÄUZER: Vollbart, Drei-Tage-Bart, Goatee - warum nicht im allgemeinen 80er-Outfit-Hype einen Schnauzer tragen? Zwischen den glattrasierten Gesichtern vieler Männer ist er ein wahrer Hingucker.

ESSEN GEHEN: Gastronom Tim Raue fürchtet Schlimmes für Bars und Restaurants. Es werde viele Insolvenzen geben, sagte der Spitzenkoch. Star-Koch Jamie Oliver sagte den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung": "Die Realität ist, dass wir einen Teil unserer Lieblingsrestaurants verlieren werden. Auch die, die wirtschaftlich vor Corona gut dastanden." Also: bestellen oder hin, sobald es geht.

GEISTERKÜCHEN: Ein Trend sind Ghost Restaurants (Geisterrestaurants, auch Ghost Kitchen genannt), die ohne Tische und Stühle auskommen, weil sie nur für die Auslieferung Speisen zubereiten - also digitale Lokale ohne eigenen Gastraum, die nur für den Lieferservice kochen.

VORSTADTLEBEN: Aus Städten in Nordamerika wie Toronto hört man schon von einem neuen Sterben der Innenstädte als Ausgehzone. Weil viele im Homeoffice bleiben, sind Mittagslokale, Clubs und Läden in den Citys tot. Dafür blühen kleine (Mitnehm-)Lokale in den Vorstädten auf.

SMART NASCHEN: So nennt Food-Blogger Oliver Numrich ( So nennt Food-Blogger Oliver Numrich ( "naschkater.com" ) den Snack-Trend für 2021. "Weniger Zucker, Fett, Salz, Kalorien, aber auch weniger Plastikverpackungen und kleinere Portionen - nicht allein die Reduktionsziele von Julia Klöckner, sondern auch die Wünsche der Verbraucher gehen in diese Richtung."

VEGAN NASCHEN: Lange Zeit sei das Mantra von Startup-Gründern gewesen, alles digital zu machen, was auch analog funktioniere, sagt Candynerd und Trendjäger Oliver Numrich. Damals entstanden viele spezialisierte Onlineshops. "Jetzt gilt das gleiche für Süßigkeiten und Snacks: Wenn es konventionell funktioniert, dann mache es vegan und bio. Egal, ob Schokoriegel, Fruchtgummi oder Kaugummi." Jedoch seien die Zutaten dann oft teurer und schmeckten auch häufig anders.

BROWNIE und CO: Bei den Sortenbezeichnungen wird es immer englischer oder poetischer. Statt Schokolade, Erdbeer und Vanille heißt es Brownie, Strawberry Cheesecake und Vanille-Kipferl. Keks mit Apfel heißt Apfelstrudel oder Apple Pie. Kirsche heißt Cherry Tarte - und mit Schokolade "Black forest cake" (Schwarzwälder Kirschtorte).

GIN: "In Krisenzeiten greift der Verbraucher tendenziell eher zu Vertrautem", meint "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage. Deshalb bleibe bei Spirituosen wohl "In Krisenzeiten greift der Verbraucher tendenziell eher zu Vertrautem", meint "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage. Deshalb bleibe bei Spirituosen wohl Gin das Zugpferd. "Ich rechne damit, dass 2021 süffige, leichte Flavored Gins mit Fruchtauszügen in sind."

Gin, hier als Gin-Tonic, ist gewiss kein neuer Trend, aber einer der in immer mehr Gläsern eingeschenkt wird. (Foto: Oksana Bratanova)

SPRITZ: Was weiterhin vital bleibe, sei die Mixgetränkegattung Spritz, meint "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage - also Bitterliköre oder ähnliche Produke aufgegossen mit Schaumwein.

REGIONAL TRINKEN: Analog zum Food gebe es auch bei Spirituosen vermehrt den Wunsch, regional zu kaufen, freilich nur in einer recht reichen Klientel, wie "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage sagt. "Der hiesige Markt bietet inzwischen alles: Gin, Wodka, Rum, Whisky."

SOBER-TREND: Das große Feld des alkoholfreien oder alkoholarmen Trinkens bleibe ein Trend, sagt "Mixology"-Chefredakteur Nils Wrage. Das Thema sei gesellschaftlich präsent und der Alkoholkonsum sinke. Die Frage sei jedoch, ob sich die oft überteuerten alkoholfreien Spirituosen durchsetzten. In den USA gebe es zudem den Trend "Hard Seltzer", also leicht alkoholisierte, aromatisierte Mineralwässer, abgefüllt in trinkfertigen Portionen. "Das ist in den Staaten ein Mega-Markt und Trend, in Deutschland scheint die erste Welle hingegen gefloppt zu sein. Es wird spannend, ob die Marken dranbleiben."

DEUTSCHLANDURLAUB: Wegen Corona bleiben nach wie vor viele Gegenden unsicher, viele planen keine großen Reisen, sondern denken an Urlaub zwischen Sylt und Oberstdorf und Ausflüge in der Heimat. Alpen, Nordsee, Ostsee, Mittelgebirge, Parks und Seen, Schlösser und Burgen erleben wohl - so bald es wieder lockerer zugeht - einen Ansturm.

Lili Oberle sitzt auf ihrem Camper und genießt den Sonnenuntergang. (Foto: Lili Oberle)

CAMPING: Die Reisebeschränkungen der Corona-Pandemie führen zu einer neuen Lust auf ein ruhigeres, einfaches Leben. Outdoor-Händler oder auch Campingplätze erleben wohl auch 2021 noch mehr Nachfrage. Die Reisebeschränkungen der Corona-Pandemie führen zu einer neuen Lust auf ein ruhigeres, einfaches Leben. Outdoor-Händler oder auch Campingplätze erleben wohl auch 2021 noch mehr Nachfrage. Und wer sich für das Thema Camper im Eigenbau interessiert, wird hier fündig.

LEBENSMITTEL RETTEN: "Retten" ist das neue Einkaufen. Viele Produkte, die das Mindesthaltbarkeitsdatum fast erreicht oder schon überschritten haben, sind meist nicht schlecht, werden aber trotzdem oft entsorgt. Das Start-up "Sirplus" setzt auf Nachhaltigkeit und bringt noch genießbare Lebensmittel zurück in den Kreislauf. Bislang gibt es nur in Berlin Filialen. Die eigentlich geplante Ausweitung in andere Städte kommt 2021 erstmal nicht. Ein Sprecher sagt aber: "Unser Fokus liegt gerade im Online-Abobereich, außerdem hat sich der normale Onlineshop vergrößert und es bedienen sich mittlerweile über 40 000 Kunden in ganz Deutschland an den geretteten Lebensmitteln."

ONLINE-HANDEL: Corona hat bekanntlich insgesamt den Digitalbereich gefördert und gab auch dem Online-Handel für Lebensmittel einen Schub. Selbst der Ikea-Katalog ist nun Geschichte. Im auflagenstärksten Jahr wurden 200 Millionen Exemplare in Dutzenden Sprachen gedruckt. Nun sollen Kundinnen und Kunden in den Filialen und online stöbern.