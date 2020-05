Gelegenheit zum Abschied vom Mannheimer Rotlicht-Milieu

KONTAKT

Das Angebot von „Amalie“ richtet sich an alle Frauen aus Mannheim und der Rhein-Neckar Region, die in der Prostitution arbeiten oder ehemals tätig waren. Die Beratungsstelle kann derzeit wegen Corona zwar keine persönlichen Gesprächstermine anbieten, steht jedoch unter info@amalie-mannheim.de sowie telefonisch unter 0621-46 29 95 30 zur Verfügung. Neben den betroffenen Frauen können sich auch Angehörige und Freunde an „Amalie“ wenden. (wah)