Donnerstag, 14.05.2020 - 03:00
3 min
Gelegenheit zum Abschied vom Mannheimer Rotlicht-Milieu
Von Heike Warlich-Zink
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KONTAKT
Das Angebot von „Amalie“ richtet sich an alle Frauen aus Mannheim und der Rhein-Neckar Region, die in der Prostitution arbeiten oder ehemals tätig waren. Die Beratungsstelle kann derzeit wegen Corona zwar keine persönlichen Gesprächstermine anbieten, steht jedoch unter info@amalie-mannheim.de sowie telefonisch unter 0621-46 29 95 30 zur Verfügung. Neben den betroffenen Frauen können sich auch Angehörige und Freunde an „Amalie“ wenden. (wah)
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