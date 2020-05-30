Gelockerte Corona-Regeln: Reinheimer Gastronom atmet auf

Das "Hofgut Bistro" öffnet am Pfingstmontag nach zehn Wochen Pause mit einem neuen Anstrich. Die Schließung traf die Besitzer erstmal hart: "Das war schon eine große Katastrophe."
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.