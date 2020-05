Gemeindebücherei Westhofen öffnet wieder

Wer zuhause sitzen muss, kann wenigstens ins Land der Fantasie reisen: Bettina Losch, Leiterin der Gemeindebücherei in Westhofen, freut sich auf die Wiedereröffnung. (Foto: BK/Andreas Stumpf)

WESTHOFEN - Für viele Alltagsgestresste, die unter normalen Umständen keine Zeit für ein gutes Buch finden, stellt die Corona-bedingte Auszeit die beste Möglichkeit dar, mal wieder die Nase zwischen die Seiten zu stecken und etwas zu lesen – sollte man meinen. Doch die Realität sieht anders aus.

Wer nämlich weder einen E-Reader noch ein privates Reservoir an Schmökern hat, die seit Ewigkeiten auf der To-do-Liste stehen, dem geht der Lesestoff ziemlich schnell aus. Der Grund: Büchereien bleiben gerade jetzt geschlossen, zu groß ist die Gefahr einer Ansteckung. Auch Lieferdienste sind nicht überall möglich.

„Kinder mit E-Books beschäftigen, das ist einfach nicht dasselbe wie ein handfestes Vorlesebuch mit Klapptürchen und haptischen Elementen“, meinte auch Carmen Weis-Müller bei der Begehung der Bücherei in Westhofen. Daher haben sie im ehrenamtlichen Team der Gemeindebücherei alles daran gesetzt, gemeinsam mit der Gemeinde schnellstmöglich ein Konzept zu erarbeiten. So soll das Risiko so gering gehalten werden, dass einer Öffnung bereits ab Donnerstag, 7. Mai, nichts im Wege steht. „Natürlich muss es Einschränkungen auf allen Ebenen geben“, räumte die Leiterin der Bücherei, Bettina Losch, sofort ein, „eine ganze Familie können wir nicht hereinlassen. Und die netten Plaudereien, die Bücherei als Treffpunkt, das muss leider unterbleiben.“ Im Einzelnen bedeutet das, dass lediglich eine Person pro Haushalt Zutritt erhält, um gleichzeitig wenigstens zwei Leser zwischen die beengten Regale lassen zu können. Doch hier tritt schon das erste Problem auf. Da die zwei Zimmer voller Romane, Ratgeber, Zeitschriften, CDs und DVDs in der ersten Etage untergebracht sind und der Weg hinauf aus einer sehr alten, schmalen Wendeltreppe besteht, herrscht keinerlei Einsicht von der Haustür aus, wie viele Besucher schon drinnen sind. Stau auf der engen Treppe soll aber auf jeden Fall vermieden werden, wenn es nach den Verantwortlichen geht. Schnell war klar, ohne den vermehrten Einsatz der Ehrenamtlichen wird es nicht funktionieren. Bis auf Weiteres kontrolliert also eine der drei Damen den Eingang unten und wird per Zuruf ihrer Mitarbeiterin durch das geöffnete Fenster erfahren, wann der Nächste hereindarf. „Vielleicht finde ich noch ein paar Walkie-Talkies“, scherzte Bürgermeister Ottfried Fehlinger.

Zwar kümmern sich er und Lothar Renz, seines Zeichens für den Bereich Ordnungsamt/Soziales in der Ortsverwaltung tätig, auch um eine Schutzscheibe für die Theke, wie sie mittlerweile an Supermarktkassen gang und gäbe ist, doch auch das genüge nicht, um den Kontakt zwischen Leser und Mitarbeiter zu vermeiden. „Wir reduzieren das Über-die-Theke-Reichen der zurückgegebenen Bücher, indem wir sie bereits vor der Eingangstür auf einen Tisch legen lassen. Am Ende des Tages scannen wir die Medien dann aus, das ist kein Problem für unser System“, erklärte Weis-Müller den Plan. Das kontaktlose Scansystem ermöglicht es außerdem, die neu ausgewählten Medien selbst auf sein Mitgliedskonto zu buchen. So kann der Scanner samt den Büchern vor der Scheibe bleiben, während die Mitarbeiter hinter der Scheibe wie gewohnt am Computer die Leserprofile aufrufen. „Das Einscannen haben die Kinder sowieso schon immer übernehmen wollen, jetzt dürfen die Eltern ran“, lachte Losch.

Wenn sich dann noch alle an die Mund- und Nasenmasken gewöhnt haben, das Desinfektionsmittel besorgt und die häufigere Reinigung beantragt ist, steht der Öffnung nichts mehr im Wege. Ein einziger Wermutstropfen bleibt: Die Beteiligten einigten sich bei der Begehung einvernehmlich auf einen Nachmittag pro Woche, sprich jeden Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr. Wie vor der Pandemie dreimal wöchentlich die Pforten zu öffnen, das sei noch nicht vertretbar. Noch...