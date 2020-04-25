Samstag, 25.04.2020 - 02:00
3 min
Genuss und Abstand garantiert
Von Christine Tscherner
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DISTANZ IN DEN MAI
Die Weine gibt es entweder über den Onlineshop www.weinhaus-steffen-gruenewald.de/digitale-weinprobe-30-04-2020.
Sie sind bestellbar bis zum 28. April um 12 Uhr oder im Weingut Hildegardishof für 50 Euro noch bis zum Probentag um 18 Uhr.
Der Link zur Live-Weinprobe: www.Facebook.de/WeingutGruenewald.
Wer keinen Facebook-Account hat, kann dem Link www.Facebook.de/WeingutGruenewald/Live folgen.
Sie sind bestellbar bis zum 28. April um 12 Uhr oder im Weingut Hildegardishof für 50 Euro noch bis zum Probentag um 18 Uhr.
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