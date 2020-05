Geplanter Angriff auf Polizei und Feuerwehr in Dietzenbach

Dietzenbach: Reifen und Müll stehen am Rande einer Hochhaussiedlung. Etwa 50 Männer haben im hessischen Dietzenbach einen Brand gelegt und anschließend die Rettungskräfte angegriffen. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

DIETZENBACH - Am frühen Freitag, kurz nach Mitternacht, kam es in Dietzenbach zu einem Großeinsatz der Polizei. Anwohner hatten gegen Mitternacht einen Brand im Mespelbrunner Weg gemeldet. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei eintrafen, wurden diese massiv mit Steinen beworfen.

Die Polizei forderte sofort weitere Unterstützung an, darunter auch einen Polizeihubschrauber. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, waren Mülltonnen und ein Bagger offensichtlich in Brand gesetzt worden, um den Einsatz auszulösen.

Vorbereiteter Angriff

Offensichtlich handelte es sich bei dem Angriff um eine vorbereitete Aktion, denn es konnten zurechtgelegte Steinhaufen ausgemacht werden. Durch starke Kräfte konnte die Polizei die Lage gegen 2 Uhr beruhigen, der Hubschrauber konnte wieder abgezogen werden, die Feuer waren gelöscht. Durch die Steinwürfe wurden mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt.

Der in Brand gesetzte Müllcontainer. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Und der ebenfalls angezündete Bagger. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Über verletzte Einsatzkräfte liegen bislang keine Informationen vor. Die Polizei hat drei Personen festgenommen; zwei störten die Einsatzmaßnahmen und kamen einem Platzverweis nicht nach, eine dritte Person dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen an den Steinwürfen beteiligt gewesen sein. Der entstandene Sachschaden ist nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf mindestens 150.000 Euro zu beziffern.

Kommentar des hessischen Innenministers zu den Angriffen

Der Hessische Innenminister Peter Beuth hat die Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute in Dietzenbach scharf verurteilt: „Ganz offensichtlich haben letzte Nacht rund 50 Gewalttäter unsere Einsatzkräfte in einen Hinterhalt gelockt. Die Brandstifter haben zunächst Feuer gelegt und die eintreffenden Polizisten und Feuerwehrleute unvermittelt mit Steinen angegriffen. Ein Dutzend Einsatzwagen wurden beschädigt, da grenzt es an ein Wunder, dass kein Helfer verletzt wurde“, so Peter Beuth. Die hessische Polizei konnte dank starker Unterstützung aus den angrenzenden Präsidien und dem Einsatz des Helikopters die Lage unter Kontrolle bringen. Mehrere Gewalttäter wurden in Gewahrsam genommen.

Kommentar des Deutschen Feuerwehrverbandes zu den Angriffen

Auch der Deutsche Feuerwehrverband reagiert auf die Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten und stellt in seiner Pressemeldung eine deutliche Forderung: „Von der Politik erwarten wir hierzu nicht mehr nur Lippenbekenntnisse, sondern endlich Taten. Nicht ein höherer Strafenkatalog ist das Ziel, sondern die geradlinige Strafverfolgung durch unsere Gerichte. Es schreckt keinen Straftäter ab, wenn sein Verhalten von überlasteten Gerichten anschließend als Bagatellfall abgehandelt wird.“