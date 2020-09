Gerhard Trabert: Im Einsatz für die Ärmsten

Vita

Gerhard Trabert wurde am 3. Juli 1956 in Mainz geboren. Von 1975 bis 1979 studierte er Sozialarbeit an der Fachhochschule Wiesbaden. Während seines Studiums gehörte er als Kurz- und Mittelstreckenläufer zur Studentennationalmannschaft der Leichtathleten. Von 1983 bis 1989 studierte Trabert Humanmedizin in Mainz. Er arbeitete als Spezialist in verschiedenen Krankenhäusern und absolvierte erste Auslandseinsätze. Den Verein „Armut und Gesundheit“ gründete Trabert 1997.