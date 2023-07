Geschäftsführer verteidigt teurere Bayreuth-Tickets

Bayreuth (dpa) - . Der Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele, Ulrich Jagels, hat die höheren Preise für die Opernkarten in diesem Jahr verteidigt. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, sagte er am Montag bei der traditionellen Pressekonferenz vor dem Start der Festspiele. Aber es sei richtig gewesen, „zumindest einen Teil der inflationsbedingt gestiegenen Kosten“ weiterzugeben. Sonst hätte man am Programm kürzen müssen, sagte Jagels: „Ein Verzicht hätte umfangreiche Sparmaßnahmen im Programmbereich erforderlich gemacht.“