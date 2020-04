Geschlossen wegen Corona? Mit unseren 360°-Touren ins Museum

Mit der 3D-Kamera bringen wir Sie in den kommenden Wochen in die Museen der Region. (Foto: Simon Rauh)

REGION - Die Museen sind geschlossen. Wie lange dies noch anhält, ist aktuell ungewiss. Manche Kulturstätten reagieren bereits mit entsprechenden Angeboten im Digitalen oder sind längst virtuell unterwegs.

Damit auch Sie in den nächsten Wochen nicht auf den Museumsbesuch verzichten müssen, können Sie bei uns nun auf Entdeckungstour gehen. Denn auf den Nachrichtenportalen der VRM, in der auch diese Zeitung erscheint, bieten wir Ihnen ab sofort wöchentlich einen 360°-Rundgang durch ein Museum in der Region an.

Auf Entdeckungstour auch durch bekannte Museen

In dieser virtuellen Tour entdecken Sie Ihr „Haus-Museum“ vielleicht auf ganz neue Art und Weise. Mit etwas mehr Zeit lassen sich so neue Details entdecken oder ausgiebig Kunstwerke begutachten. Doch bestimmt gibt es auch neue Kulturstätten zu entdecken, die Sie bisher noch nicht kannten: Ob wie zum Start die Opelvillen in Rüsselsheim oder Häuser in Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Wetzlar und Gießen – begeben Sie sich von Ihrer Couch aus auf den virtuellen Rundgang.

In Fotos und Videos geben wir Ihnen einen Eindruck davon, was die Museen der Region zu bieten haben. Bewegen Sie sich mit Ihrem Finger (am Smartphone oder Tablet), Ihrer Maus (am PC oder Laptop) oder einer VR-Brille durch das Museum.

In den jeweiligen Artikeln ist ein Bild Ihr Einstieg in die virtuelle Welt. Treten Sie ein ins Museum. Mit der Maus oder aber Ihrem Finger können Sie sich mit einem 360-Grad-Blick umsehen und so Gemälde, Skulpturen und weitere Ausstellungsstücke betrachten. Ein Pfeil zeigt Ihnen den Weg in den nächsten Raum. Klicken Sie darauf, und gehen Sie weiter – fast, wie bei einem „richtigen“ Museumsbesuch.