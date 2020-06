Geschmeidiger Neustart für Darmstadts Grundschüler

Mit der schrittweisen Rückkehr der Kinder an die Grundschulen ist für die meisten Familien nicht viel gewonnen. Das sagt der Darmstädter StadtelternbeiratSechs Wochenstunden Präsenz-Unterricht im Schnitt, der Rest wird weiter daheim gelernt: "Das hilft den Familien natürlich kaum", sagt Richard Jordan, Vorsitzender des Beirats. Der Neustart bringe "wenig Entlastung" für Familien, die seit der coronabedingten Schulschließung Mitte März Berufsalltag und Kinderbetreuung vereinbaren müssten.

Besonders belastet seien Eltern mit Kindern in unterschiedlichem AlterJordan nennt das Beispiel einer Mutter, die überlege, ihren Job aufzugeben, weil sie ein Kind im Kita-Alter und eines im Grundschulalter daheim betreuen müsse. Dieses Problem hätten viele Familien in Darmstadt.

Die Forderung des Elternbeirats: "Wir müssen so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren." Genau das stellt Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bislang nicht in Aussicht. Vor wenigen Tagen erst hat er eine "Konzeptgruppe" einberufen, die das weitere Vorgehen nach den Sommerferien Mitte August beraten soll - "viel zu spät", sagt Richard Jordan. (two)