Dienstag, 31.03.2020 - 03:00
3 min
Gesetzgeber kommt Vereinen entgegen
Von Meike Paul
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INFORMATIONEN IM INTERNET
Unter www.bundestag.de wird die Änderungen im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht erläutert. Hier finden sich auch Antworten auf die Fragen zur Handlungsfähigkeit für Vereine und Stiftungen während der Corona-Krise.
Ziel ist es, die betroffenen Rechtsformen in die Lage zu versetzen, auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten erforderliche Beschlüsse zu fassen und handlungsfähig zu bleiben. (pam)
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