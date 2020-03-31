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Dienstag, 31.03.2020 - 03:00
3 min

Gesetzgeber kommt Vereinen entgegen

Vorschriften zu Mitgliederversammlungen und Vorstandswahlen wegen Coronakrise auch in Lampertheim geändert.

Von Meike Paul
Strikte Fristen bei Vorstandswahlen sind vorerst ebenso ausgesetzt wie die persönliche Anwesenheit bei Abstimmungen. Letztere können nun auch online erfolgen. Foto: Bernd-Rainer Karl

Strikte Fristen bei Vorstandswahlen sind vorerst ebenso ausgesetzt wie die persönliche Anwesenheit bei Abstimmungen. Letztere können nun auch online erfolgen. Foto: Bernd-Rainer Karl

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INFORMATIONEN IM INTERNET

Unter www.bundestag.de wird die Änderungen im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht erläutert. Hier finden sich auch Antworten auf die Fragen zur Handlungsfähigkeit für Vereine und Stiftungen während der Corona-Krise.

Ziel ist es, die betroffenen Rechtsformen in die Lage zu versetzen, auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten erforderliche Beschlüsse zu fassen und handlungsfähig zu bleiben. (pam)

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