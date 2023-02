Gesichtserkennungs-Streit um Madison Square Garden

„Ein Mann in einem Anzug hat mich angehalten und gefragt: Bist du Alexis Majano? Der Manager will mit dir sprechen“, erzählte Anwalt Majano der „New York Post“. Er habe sich ein Basketball-Spiel der New York Knicks anschauen gehen wollen, sei dann aber nicht in den Madison Square Garden hereingelassen worden. Dabei arbeite er zwar bei einer Anwaltsfirma, die an Prozessen im Zusammenhang mit dem Madison Square Garden beteiligt sei - er persönlich sei damit aber nicht beschäftigt. „Ich war sauer, wir hatten einen ganzen Abend geplant, der dann kaputtgemacht wurde. Das ist doch lächerlich.“