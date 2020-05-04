Montag,
04.05.2020 - 02:00
2 min
Gesichtsschutz aus Lengfeld
Die Firma Alexander Werbetechnik hat auf die Produktion von "Save4face"-Visieren umgestellt. Verkauft werden sie an Firmen, aber auch an Privatleute.
Von Guido Schiek
Fotograf
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