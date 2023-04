Gestrandetes Schiff fängt Feuer auf den Philippinen

Die „MV Diamond Highway“ lag seit dem Taifun „Rai“ im Dezember 2021 vor der Küste von Lapu-Lapu City in der zentralen Provinz Cebu. Ausgebrochen sei das Feuer, als Metallreste an Bord geschnitten worden seien. Alle an der Aktion Beteiligten seien in Sicherheit. Während des Taifuns waren mehr als 100 Schiffe auf Grund gelaufen oder gesunken. Mehr als 400 Menschen starben.