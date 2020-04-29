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Mittwoch, 29.04.2020 - 03:00
3 min

Gesundheit der Sportler geht vor

Vereinsfamilie der Bürstädter „Redskins“ funktioniert auch ohne Training und Wettkämpfe. Kontakte werden online gepflegt.

Von Kim Molitor
Ob die Cheerleader dieses Jahr an den deutschen Meisterschaften teilnehmen können, steht noch in den Sternen. Archivfoto: Bürstadt Redskins

Ob die Cheerleader dieses Jahr an den deutschen Meisterschaften teilnehmen können, steht noch in den Sternen. (Archivfoto: Bürstadt Redskins)

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NEUES PROJEKT
Für die Zeit nach der Krise hat die Abteilung American Football und Cheerleading des TV Bürstadt auch schon große Pläne. „Wir wollen den Einstieg erleichtern und darüber Wachstum generieren“, erklärt Harry Frommeld. Deshalb will man ein Cheerdance-Team ins Leben rufen, das alle Altersgruppen vereint und nicht primär auf den Turniersport ausgelegt ist. Hier soll das Beherrschen von Choreografien im Vordergrund stehen, die bei den Footballspielen gezeigt werden können. (kmo)
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