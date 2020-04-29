Mittwoch, 29.04.2020 - 03:00
3 min
Gesundheit der Sportler geht vor
Von Kim Molitor
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NEUES PROJEKT
Für die Zeit nach der Krise hat die Abteilung American Football und Cheerleading des TV Bürstadt auch schon große Pläne. „Wir wollen den Einstieg erleichtern und darüber Wachstum generieren“, erklärt Harry Frommeld. Deshalb will man ein Cheerdance-Team ins Leben rufen, das alle Altersgruppen vereint und nicht primär auf den Turniersport ausgelegt ist. Hier soll das Beherrschen von Choreografien im Vordergrund stehen, die bei den Footballspielen gezeigt werden können. (kmo)
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