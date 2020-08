Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises richtet Corona-Testcenter ein

Um flexibel auf sich schnell ändernde Entwicklungen in der Corona-Pandemie reagieren zu können, hat der Vogelsbergkreis nun ein eigenes Corona-Testcenter eingerichtet. Symbolfoto: Tittel/dpa

Jetzt teilen:

Vogelsbergkreis (red). Seit der Schließung des Corona-Testcenters der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Alsfeld fanden Corona-Testungen im Vogelsbergkreis seit dem 29. Juni an den Krankenhäusern in Alsfeld und Lauterbach statt. "Die Entwicklungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie schnell ändern können und das Pandemie-Geschehen nicht an Kreisgrenzen Halt macht", sagt Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent Dr. Jens Mischak (CDU). "Um flexibel und agil bei sich ändernden Infektionslagen agieren zu können, hat die Kreisspitze in enger Abstimmung mit den beteiligten Krankenhäusern entschieden, ein vom Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises eingerichtetes Corona-Testcenter zu eröffnen", führt Mischak weiter aus.

Von einem externen Dienstleister werden am Testcenter in Alsfeld von nun an alle vom Gesundheitsamt angeordneten Tests stattfinden. Für die Zusammenarbeit mit dem Kreiskrankenhaus in Alsfeld und dem Eichhof-Krankenhaus in Lauterbach zieht Mischak eine ausgesprochen positive Bilanz: "Innerhalb kürzester Zeit konnten wir gemeinsam mit den Häusern eine tragfähige Lösung erarbeiten. Für die vorbildliche Zusammenarbeit bei der Abstimmung sowie Ausführung der Corona-Tests und darüber hinaus gilt den Bediensteten und der Leitungsebene unser Dank."

Reiserückkehrer haben seit dem 1. August das Recht, sich nach Rückkehr aus dem Ausland und aus inländischen Risikogebieten auch beim Hausarzt auf das Virus testen zu lassen. Diese Entscheidung hat das Bundesgesundheitsministerium auf den Weg gebracht. Die Abstriche sollen niedergelassene Ärzte und die Abstrich-Center der Kassenärztlichen Vereinigungen vornehmen. "Diese Vorgabe ist für mich logisch nicht nachvollziehbar, es handelt sich ja nicht um Patienten, sondern um symptomfreie Personen", meint Michael Buff, ein Hausarzt aus dem Vogelsberg. "Neben dem normalen Praxisbetrieb zusätzlich auch noch diese Tests durchzuführen, stößt an unsere Grenzen und ist teilweise praktisch nicht umsetzbar. Auch besteht für niedergelassene Ärzte keine Verpflichtung, die Tests anzubieten. Die nächsten Testzentren der KV Hessen befinden sich in Marburg, Gießen und Fulda." Dieses Problem ist auch dem Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises bewusst. Und Jens Mischak teilt die Sorgen der Hausärzte: "Aus diesem Grund haben wir mit einem kreiseigenen Testcenter eine praktikable Lösung auf den Weg gebracht. Denn neben den Hausarztpraxen und den Abstrichcentern der KV Hessen, steht Reiserückkehrern auch die Möglichkeit zur Verfügung, sich über das Gesundheitsamt testen zu lassen."

Reiserückkehrer aus dem Ausland und aus deutschen Risikogebieten gemäß Robert-Koch-Institut (RKI) haben Anspruch auf einen Test. Reiserückkehrer, deren Hausarztpraxis keine Tests anbietet, können sich an das Gesundheitsamt wenden. Für einen Test über das Gesundheitsamt ist eine telefonische Voranmeldung unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamts 06641/977-189 nötig. Das Gesundheitsamt beauftragt die Tests in einem Testzentrum oder einer Schwerpunktpraxis.

Wenn sich Reiserückkehrer über niedergelassene Hausärzte testen lassen wollen, müssen sie sich auch dort telefonisch anmelden, bevor die Hausarztpraxis einen Test vornimmt. Ob die eigene Hausarztpraxis Tests anbietet, können Betroffene dort erfragen.

Auch alle Einreisenden haben Anspruch auf diesen Test, sofern er innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise erfolgt. Ein vorheriger Auslandsaufenthalt muss durch einen Boarding-Pass, ein Ticket oder eine Hotelrechnung nachgewiesen werden.

Personen ohne Krankheitszeichen, die mit positiv Getesteten einen mindestens 15-minütigen persönlichen Kontakt hatten oder im selben Haushalt leben, können sich über das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises testen lassen. Auch wenn die Corona-Warn-App eine Risikomeldung anzeigt, ist ein Test über die Behörde möglich. Nach telefonischer Voranmeldung beauftragt das Gesundheitsamt den Test in einem Testzentrum oder einer Schwerpunktpraxis.

Personen mit Krankheitszeichen wie beispielsweise starker Erkältung, Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber sowie Geschmacks- und Geruchsverlust können sich nach telefonischer Voranmeldung über niedergelassene Hausärzte testen lassen. Außerdem ist eine Vermittlung über den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 möglich. Dieser vermittelt dann einen entsprechenden Test.

"Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, haben wir in Alsfeld die Kapazitäten um zu reagieren. Dort können umfangreiche Tests stattfinden", stellt Mischak klar.