Gesundheitszentrum Wetterau: Nach Hilferuf zig Einstellungen

Alexandra Weiler und ihre Kollegin Melanie Mell bei der Durchsicht eines Vertragsentwurfs.

Wetteraukreis (red). In der Personalabteilung des Gesundheitszentrums Wetterau (GZW) erledigen Alexandra Weiler, Syndikusrechtsanwältin und Personalleiterin, und ihre 13 Kolleginnen und Kollegen alle Angelegenheiten in den Bereichen Vertragsmanagement, Entgeltabrechnung, Zeitwirtschaft und Bewerbermanagement, die bei der Beschäftigung von 1860 Mitarbeitern anfallen.

Als Anfang März die Schreckensszenarien aus Italien und Spanien öffentlich wurden, mit Krankenhäusern, in denen es nicht nur an medizinischem Gerät, sondern auch an "humanen Ressourcen" mangelte, in denen Ärzte und Pflegekräfte wegen fehlender Ablösung tagelang mehr oder weniger durcharbeiteten und viele von ihnen letztlich selbst erkrankten, sagten nicht nur etliche GZW-Ärzte und -Pflegekräfte sofort ihren Urlaub ab, um zur Verfügung zu stehen. Für Alexandra Weiler und ihre Kolleginnen und Kollegen war der Handlungsbedarf offensichtlich.

Zusätzliche Dienstplanmuster mussten entwickelt, tägliche Anfragen zu Kindernotbetreuung, Quarantäne, Home-Office-Möglichkeiten, Entgeltfortzahlungsthemen während der Corona-Pandemie und Urlaub beantwortet sowie arbeitsrechtliche Besonderheiten erledigt werden. GZW-Ärzte, die nach Auslandsaufenthalten in Georgien oder Serbien festsaßen, wurden durch die Personalabteilung in administrativer Hinsicht unterstützt.

Ein dringender Appell an alle ehemaligen ebenso wie an externe Ärzte und Pflegekräfte sowie an Medizinstudenten, der auf der GZW-Facebook-Seite veröffentlicht wurde, stieß auf unerwartete Resonanz. Er wurde hundertfach geteilt, gelikt und kommentiert. Zeitgleich erging ein Schreiben an ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bitte, eine Rückkehr für die Zeit der Krise in Erwägung zu ziehen. Der Erfolg beider Maßnahmen war außerordentlich. Allein in den ersten Tagen meldeten sich mehr als 30 Personen: Gesundheits- und Krankenpfleger, Hebammen, Medizinstudenten, Assistenz- und Fachärzte, Medizinische Fachangestellte, Hygieniker, Rettungssanitäter und Psychologen, um die regionalen Krankenhäuser in der Krise zu unterstützen.

"Ich bin medizinisch ausgebildet, die ambulante OP-Praxis, in der ich arbeite, ist erst einmal geschlossen, und ich kann jetzt nicht einfach zu Hause sitzen", sagt Susanne Pallutz. Die 32-jährige Niddatalerin hat auf den Facebook-Aufruf reagiert und arbeitet aktuell auf der Corona-Station des Hochwaldkrankenhauses, wo die minderschweren Fälle behandelt werden. Nicht mehr zu Hause bleiben wollte auch Manuela Elisabeth Reith. Nach familienbedingter 20-jähriger Pause hat die gelernte Pflegekraft zunächst befristet eine volle Stelle auf einer Normalstation in Bad Nauheim angetreten, überlegt aber bereits, vielleicht doch wieder voll einzusteigen. Und die Notaufnahme des Bürgerhospitals Friedberg freut sich unterdessen über die Unterstützung durch eine junge Medizinstudentin aus einer Kreisgemeinde, die - solange der Universitätsbetrieb ruht - ein Pflegepraktikum absolviert.

Drei Beispiele, welche die große Hilfsbereitschaft verdeutlichen, die auch im Krankenhausbetrieb durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Alexandra Weiler und ihre Kolleginnen haben mit den nötigen vertraglichen Vereinbarungen zwar alle Hände voll zu tun, freuen sich aber jederzeit über weitere Bewerbungen per E-Mail an bewerbung@gz-wetterau.de.

Es gibt aber auch die, die von der Krise profitieren wollen. Kritik übt Weiler unter anderem an den Zeitarbeitsunternehmen. Viele hätten die Preise für ihr Leiharbeitspersonal angesichts der gestiegenen Nachfrage in Kliniken bundesweit drastisch erhöht - aus Weilers Sicht "kaum nachvollziehbar", da die Kliniken ebenfalls wirtschaftlich zu kämpfen hätten.

"Richtig rund" ging es in der GZW-Personalabteilung vor der Bekanntgabe der Ausgangsbeschränkungen. "Wir wussten alle, dass etwas kommt, aber wir wussten nicht, was genau und wie", erinnert sich Weiler. "Damit der Krankenhausbetrieb ungehindert weitergeht, haben wir für unsere Mitarbeiter vorsorglich 1860 Passierscheine vorbereitet - da haben die Drucker und die Telefone geraucht."