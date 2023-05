Gewaltiges Feuer in Gebäude im Zentrum von Sydney

Sydney (dpa) - . In einem mehrstöckigen Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney ist ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Der Brand wütete in der Elizabeth Street nahe des Hauptbahnhofs Central Station im Stadtteil Surry Hills, wie die Zeitung „Sydney Morning Herald“ am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben des Senders 9News wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.