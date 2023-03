Gewalttat in Hattenhofen: Kein Motiv und viele Fragen

Die Sonderkommission prüft einen möglichen Zusammenhang zu weiteren Schüssen, die in den vergangenen Wochen an anderen Orten im Südwesten abgegeben worden waren. Doch auch hier herrscht eher Skepsis vor: Man gleiche nun all diese Fälle miteinander ab, hieß es bei der Polizei in Stuttgart. Unter anderem würden die Projektile der Waffen und mögliche Fingerabdrücke abgeglichen. Das sei aber Standard, ob es Zusammenhänge geben könnte, sei völlig ungewiss, hieß es aus Sicherheitskreisen.