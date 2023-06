Gewalttat in Nottingham: 31-Jähriger in Untersuchungshaft

London (dpa) - . Im Fall der Gewalttat von Nottingham mit drei Toten und drei Verletzten bleibt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA, nachdem der 31-Jährige am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden war. Ihm wird im Zusammenhang mit den Taten vom Dienstag dreifacher Mord und versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen.