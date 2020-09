Gewalttaten in Celle - Polizei prüft mögliche Verbindungen

Polizisten sichern den Zugang zu einem Hinterhof eines Hauses im Bereich Harburger Berg in Celle. Foto: Moritz Frankenberg/dpa (Bild: dpa) (Foto: Moritz Frankenberg/dpa)

Celle - Nach zwei Messerattacken in Celle mit einem Toten und einem Schwerverletzten prüft die Polizei, ob die Gewalttaten miteinander in Zusammenhang stehen könnten. «Bisher gibt es aber keine belastbaren Verbindungsstränge», sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Terror schlossen die Beamten aus. Am Montagabend war ein 54 Jahre alter Mann nach einer Attacke in seiner Wohnung gestorben. Die Polizei hatte gegen 20.10 Uhr über einen Notruf von dem Angriff erfahren. Gemeldet wurde ein Überfall. Als mutmaßlicher Täter wurde ein 45-Jähriger, der sich im selben Haus aufhielt, festgenommen. Es gebe Hinweise, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich kannten, sagte die Sprecherin.

Kurz danach, gegen 21.00 Uhr, erfuhr die Polizei von Mitarbeitern eines Krankenhauses, dass ein 59-Jähriger in einem anderen Stadtteil mit einem Messer schwer verletzt worden war. Er war nach einer Not-Operation außer Lebensgefahr. Seiner Aussage zufolge verletzte ihn ein junger Radfahrer im Vorbeifahren mit einem Messer. Die Polizei rief zunächst Anwohner auf, zu Hause zu bleiben. Zu dem Zeitpunkt habe man nicht ausschließen können, dass weitere Menschen attackiert werden könnten, sagte die Sprecherin. Die Warnung wurde am frühen Morgen aufgehoben. Im Fall der zweiten Attacke wurde ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen.



