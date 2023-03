Giancarlo Giannini enthüllt seinen Hollywood-Stern

Er erinnerte an die 2021 gestorbene Regisseurin Lina Wertmüller, die ihn „geschaffen“ habe. Der Römerin war in den 1970er Jahren der Durchbruch mit einer Serie von Filmen mit Giannini in der Hauptrolle gelungen, darunter „Liebe und Anarchie“ und „Sieben Schönheiten“. Giannini spielte unter der Regie von Luchino Visconti in „Die Unschuld“ mit, Rainer Werner Fassbinder holte ihn 1980 an der Seite von Hanna Schygulla für „Lili Marleen“ vor die Kamera.