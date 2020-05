Gimbsheimer Paar heiratet zu Corona-Zeiten

Eigentlich hatten Eva Roder und Rainer Zirkler (auf dem Traktor) ihre Hochzeit anders geplant, doch die große Feier wird nach Corona nachgeholt. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

GIMBSHEIM - Die Corona-Pandemie hat nicht nur öffentliche Veranstaltungen lahmgelegt, auch private Festlichkeiten wie Geburtstage, Jubiläen und Hochzeiten fallen dem Virus derzeit zum Opfer oder werden zumindest eingeschränkt durchgeführt, und zwar idealerweise so, wie es die jeweils aktuelle Landesverordnung vorschreibt.

Natürlich gibt es Veranstaltungen, die nachgeholt werden können – aber wie ist es mit Hochzeiten, die gemeinhin von langer Hand geplant sind und im Leben zweier Menschen einen absolut hohen Stellenwert einnehmen? Wir haben am 16. Mai, drei Stunden vor der Trauung, mit einem Brautpaar gesprochen. Hausbesuch in Gimbsheim. Es ist Samstag, 10 Uhr. Noch stehen auf dem Klingelschild zwei Namen. Nämlich Zirkler und Roder. Beide haben sich Zeit genommen, um von ihrem Kennenlernen zu erzählen, den Hochzeitsplänen, wie diese schlussendlich fast zum Kippen gebracht worden sind und wie es ist, in einer Zeit zu heiraten, die von Covid-19 geprägt ist.

Aber eigentlich beginnt alles viel früher. Und zwar im Jahr 2004. Damals beantragte Rainer Zirkler (59) einen Busführerschein in der Oppenheimer Verwaltung, und zwar just bei Eva Roder (54). Um es kurz zu machen: es blieb nicht nur beim Busführerschein. Im August letzten Jahres „traute“ sich Rainer endlich und machte seiner Eva einen Heiratsantrag – nicht ahnend, dass die Pläne nur wenige Monate später gehörig über den Haufen geworfen werden. Der gebürtige Berliner und seine aus Bingen stammende Braut saßen damals mit Freunden zusammen und Rainer, der eh den Antrag geplant und bereits zwei Ringe gekauft hatte, dachte sich damals spontan, warum nicht jetzt. „Alle waren überrascht – und sie ganz besonders“, lacht er. Das „Ja“ folgte prompt und bald darauf begannen die Planungen fürs große Fest. Unter anderem wurden die Einladungen verschickt und das Menü beim Caterer bestellt. Doch dann fing Corona an zu expandieren. „Im März ging es los mit den Einschränkungen, und wir haben erst noch gewartet, ob es sich wieder beruhigt, aber dem war nicht so.“ Also wurde dem Caterer abgesagt und den Gästen schweren Herzens ebenfalls. „Wir werden irgendwann nachfeiern“, verspricht das Brautpaar, das sich aufgrund der Verordnung und der Sicherheit wegen auf eine Feier mit der engsten Familie beschränkt hat. Ja und diese Familie erlebte nicht nur eine Liebeshochzeit, sondern eine ganz besondere Fahrt zum Standesamt in der Eicher Verbandsverwaltung und wieder zurück – und zwar mittels Traktor. Sozusagen eine private „Funzelfahrt“, wenngleich ohne Alkohol.

Der „Güldner“ Traktor, Baujahr 1958, stand beim Gesprächstermin bereits mit großem roten Herz und Blumen geschmückt im Hof. Besitzer Lothar Rehn senior hat ihn seinen Freunden gerne zur Verfügung gestellt. Während das Brautpaar vorne Platz nahm – er am Steuer, sie nebendran –, durften es sich die Gäste auf dem Anhänger gemütlich machen. Ja und so tuckerte die Gesellschaft von Gimbsheim nach Eich und wieder zurück. Eine Riesengaudi, auf die sich alle gefreut haben. Das Hochzeitsessen später fiel übrigens ebenfalls anders aus, als nach Trauungen üblich. „Wir stellen einen großen Tisch in den Hof, an dem der nötige Abstand gewahrt bleiben kann. Es gibt Kaffee und Kuchen, und später wird gemütlich gegrillt“, sagt der Bräutigam. Das hervorragende Wetter am Samstag machte es möglich. Man könnte es sogar als kleines Geschenk an das Brautpaar betrachten, dass auf die ganz große Feier verzichten musste.