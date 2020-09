Ginsheim-Gustavsburg: Corona-Fall in Kita „Die Mainpiraten“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GINSHEIM-GUSTAVSBURG - (red). Ein Kind in der Kita-Einrichtung V „Die Mainpiraten“ in Ginsheim-Gustavsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Gruppe „Seeräuber“ muss sich nun in eine 14-tägige Quarantäne begeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem sind sieben weitere Kinder aus der Gruppe „Muschelsammler“ von der Maßnahme betroffen, die möglicherweise Kontakt mit den Erziehern aus der Gruppe Seeräuber hatten.

Geschwisterkinder und Familienmitglieder müssen nicht in Quarantäne, haben aber ein Betretungsverbot für Schulen, Berufsschulen und Kindertagesstätten. „Wir möchten darauf hinweisen, dass sich das betroffene Kind der Kita innerhalb der eigenen Familie infiziert hat. Die Familie handelte vorbildlich und ließ ihr Kind auf Verdacht testen“, wird Bürgermeister Thies Puttnins-von Trotha (parteilos) in der Pressemitteilung zitiert.

Wieder öffnen konnte die Kita IV „Die Altrheinstromer“ am 9. September. Auch die Gruppe „Kalle“ der Kita VIII „Die Villa“ wird sich am Montag, 14. September, wieder treffen.