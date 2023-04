Gitarre und Gesang bei Ed Sheerans Copyright-Prozess

New York (dpa) - . Der britische Sänger Ed Sheeran (32, „Bad Habits“) hat im Copyright-Prozess gegen ihn in New York zur Gitarre gegriffen. Sheeran nahm bei der Vernehmung durch seine Anwältin gestern das Instrument zur Hand, um der Jury zu erklären, auf welche Weise er Songs schreibt. Dabei spielte und sang er US-Medien zufolge Teile seines Hits „Thinking Out Loud“, um den es in dem Prozess geht.